Partij Le Pen kan voor het eerst fractie vormen in Franse Senaat

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) heeft voor het eerst sinds haar oprichting genoeg zetels om samen met haar bondgenoot UDR een fractie te kunnen vormen in de Senaat. Dat heeft partijvoorzitter Jordan Bardella meegedeeld na de verkiezingen voor het hogerhuis.

In Frankrijk werd zondag een deel van de Senaatsleden gekozen. De Senaat wordt niet verkozen door de burgers. Bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers kozen de helft van de in totaal 348 senatoren.

Om een fractie te vormen in de Franse Senaat moet een partij minstens tien zetels hebben. Het RN moest het tot dusver stellen met drie senatoren, maar krijgt er nu in één klap negen zetels bij. UDR pakt twee zetels. Samen hebben ze er dus veertien. Het opereren als fractie heeft voordelen als meer spreektijd en extra middelen.

"Historische overwinning"

Marine Le Pen, presidentskandidate voor RN, sprak op X van een "historische overwinning en een belangrijke stap".

De centrumrechtse Les Républicains blijven wel de dominante partij in de Senaat, die minder macht heeft dan de Assemblée Nationale.