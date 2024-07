Otten bij olympisch debuut niet naar halve finales kanoslalom

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Joris Otten is bij zijn olympische debuut in het kanoslalom niet doorgedrongen tot de halve finales. De 26-jarige Helmonder eindigde op de wildwaterbaan van Vaires-sur-Marne na twee heats in de C1 als zeventiende. De beste zestien verdienden een plek in de halve finales op maandag.

Het debuut van Otten had een bijzonder karakter omdat hij de eerste Nederlandse kanovaarder is die op de Olympische Spelen meedeed in de C1, de kano waarin de vaarder met een halve peddel en in geknielde positie het parcours op snelstromend water aflegt. Otten zette zijn beste tijd van 101,92 seconden neer in de eerste heat. De Fransman Nicolas Gestin was in de heats de snelste van alle deelnemers met 88,78 seconden.

Otten komt later in het toernooi nogmaals in actie, dan op het onderdeel Kajak cross.