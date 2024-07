Franse media: brief aan minister Darmanin 'besmet' met pest

DIJON (ANP) - In een brief die gericht was aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zijn sporen gevonden van de pest. Volgens de media heeft het parket van Dijon na de melding van de eerste positieve analyse een gerechtelijk onderzoek ingesteld.

De verdachte post voor Darmanin werd ontdekt in het sorteercentrum van Longvic waarna de politie werd ingelicht. De niet afgestempelde envelop bleek behalve racistische beledigingen ook een zwart poeder te bevatten. Snel technisch onderzoek wees op de mogelijke aanwezigheid van pestbacillen. De afzender is nog niet geïdentificeerd.

De lokale autoriteiten wezen er meteen op dat het ook om een "vals positief" resultaat kan gaan. De gevonden stof is naar het Pasteur-instituut gestuurd voor nader onderzoek en om te bepalen of er sprake kan zijn geweest van een gevaarlijke situatie. De uitslag wordt maandag bekend.