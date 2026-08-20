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Oud-coureur Lammers vindt verlenging Verstappen 'mooi en logisch'

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 12:09
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ZANDVOORT (ANP) - Oud-coureur Jan Lammers vindt de contractverlenging van Max Verstappen bij de Formule 1-renstal van Red Bull "mooi en logisch nieuws". Verstappen verlengde zijn verbintenis met twee jaar tot en met 2030, al waren er lang geruchten over de toekomst van de 28-jarige Nederlander. "Max is duidelijk iemand die weet wat hij heeft en beseft dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant", reageert de sportief directeur van de Dutch Grand Prix in Zandvoort.
Viervoudig wereldkampioen Verstappen staat dit seizoen slechts zesde in de WK-stand, maar Lammers (70) wil niets weten van een minder seizoen. "Ik vind het geweldig dat ze met een nieuwe motorfabrikant en na het vertrek van belangrijke mensen toch regelmatig bovenin meestrijden. Dat zie je niet vaak en dat is indrukwekkend van zo'n team en organisatie. Max ziet dat hij met Red Bull net zoveel kans heeft als met ieder ander team", zegt Lammers.
De oud-coureur is ook blij dat Verstappen voorlopig behouden blijft voor de Formule 1. "Natuurlijk, hij is een stabiele factor. Iedereen vindt het altijd leuk om te zien hoe zijn favoriet het zou doen bij Ferrari, maar ik denk dat er inmiddels meer iconen zijn in de racewereld dan alleen Ferrari."
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