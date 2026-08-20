Topvrouw hotelketen Travelodge weg na ophef over veiligheid

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer. Door die aanval ontstonden zorgen over de veiligheidsmaatregelen van Travelodge. Topvrouw Joanna Boydell heeft daarop besloten af te treden.

De aanval op de vrouw vond in december 2022 plaats in een hotel van Travelodge in de Engelse plaats Maidenhead. De man had door leugens te vertellen een keycard van haar hotelkamer gekregen van het personeel. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld.

Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid na meerdere incidenten, onder anderen van premier Keir Starmer. Travelodge zou onvoldoende hebben gedaan om de veiligheid van gasten te waarborgen. Boydell was vier jaar lang baas bij Travelodge en wordt nu op tijdelijke basis opgevolgd door financieel directeur Ray Reidy.

Travelodge is nu bezig met versterking van de veiligheid en er loopt een onafhankelijk onderzoek naar de keten. Reidy zegt actief in overleg te blijven met de autoriteiten en de bredere hotelsector over veiligheid. Travelodge telt meer dan zeshonderd budgethotels in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje en is eigendom van een Amerikaans investeringsbedrijf.