Oud-renner Bos nieuwe bondscoach BMX'ers

ARNHEM (ANP) - Voormalig weg- en baanwielrenner Theo Bos is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse BMX'ers. De 41-jarige winnaar van olympisch zilver in 2004 ging na zijn afscheid als prof eind 2021 aan de slag als coach van de Chinese baanwielrenners. Op 1 januari treedt Bos in dienst bij wielerbond KNWU.

"De rol van coach is me erg goed bevallen en ik heb veel geleerd van mijn tijd in China op de baan. Het gaf me vertrouwen dat ik in Nederland ook kan bijdragen aan topsportprogramma's. Ik vind het belangrijk dat het wederzijdse gevoel goed is. De reacties waren erg positief en dat gaf me het laatste zetje om ervoor te gaan", zegt Bos via de wielerbond.

"Ik weet vanuit mijn ervaring als renner én coach op de baan wat er voor nodig is om de top te bereiken. En BMX en de baan hebben veel overeenkomsten op trainingsgebied. Uiteindelijk gaat het erom dat we gezamenlijk als team iets moois gaan neerzetten en strijden voor het eremetaal", aldus de vijfvoudig wereldkampioen op de baan en winnaar van 37 profwedstrijden op de weg.

In oktober kondigde Jan van Veen zijn vertrek als hoofdcoach van het Nederlandse baanwielrennen en BMX'en aan.