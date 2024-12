CIDI vindt lagere straffen geweld Maccabi-fans jammerlijk signaal

DEN HAAG (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het een "jammerlijk signaal" dat de straffen voor het geweld tegen fans van voetbalclub Maccabi Tel Aviv lager zijn uitgevallen dan de eisen van het Openbaar Ministerie. "Zeker ook vanwege het antisemitische karakter van de aanvallen", zegt CIDI-directeur Naomi Mestrum over de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Die legde dinsdag celstraffen tot zes maanden op aan vijf verdachten voor betrokkenheid bij de rellen op 7 en 8 november.

Hoewel de straffen lager zijn dan de eisen, vindt het CIDI het goed dat er gevangenisstraffen zijn opgelegd. "Dit geeft aan dat de rechtsorde ernstig geschokt is", aldus Mestrum. "Er was geen rechtvaardiging voor de daden van die nacht. Met deze uitspraak trekken we als maatschappij een duidelijke grens dat dit niet kan en we dit geweld niet accepteren."

De directeur noemt het "fijn dat de daders van die vreselijke nacht snel zijn opgespoord en vervolging is ingesteld". Dat is volgens haar "een belangrijk signaal", ook voor de Israëlische slachtoffers. "Zij zijn die nacht van 7 op 8 november opgejaagd en mishandeld op de Amsterdamse straten." Het CIDI hoopt dat er snel meer verdachten worden aangehouden en dat die "met dezelfde snelheid" kunnen worden vervolgd.

Bij de rellen in Amsterdam waren fans van de Israëlische club doelwit van tal van geweldsincidenten. De beelden ervan gingen de hele wereld over en leidden tot grote verontwaardiging.