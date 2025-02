Oud-Tourwinnaar Thomas bevestigt dat 2025 afscheidsjaar is

LONDEN (ANP) - De Britse wielrenner Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) heeft bevestigd dat hij eind dit jaar een punt zet achter zijn carrière als profrenner. "Ik denk dat het tijd is dat we het officieel maken", schrijft de oud-winnaar van de Tour de France op zijn sociale media. "Dit wordt inderdaad mijn laatste jaar in het peloton. Het is toch allemaal niet zo slecht geweest? Nooit had ik durven dromen dat ik negentien jaar prof kon zijn. Er zal veel tijd zijn om terug te blikken, maar eerst komen er nog belangrijke races aan."

De 38-jarige Welshman liet eind vorig jaar al doorschemeren dat 2025 wel eens zijn afscheidsjaar kon worden. Hij gaf toen al te kennen graag nog een keer de Tour de France te fietsen, de wielerronde die hij in 2018 won. Hij zou graag afscheid nemen voor eigen publiek in de Ronde van Groot-Brittannië.

Thomas won in zijn carrière onder meer ook Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland, het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Romandië en de E3 Classic van Harelbeke. In 2019 eindigde hij als tweede in de Tour. In het baanwielrennen is hij tweevoudig olympisch goudenmedaillewinnaar en drievoudig wereldkampioen.