Oud-winnaar Griekspoor komt weer naar tennistoernooi Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor neemt ook dit jaar deel aan het grastoernooi van Rosmalen, dat van 7 tot en met 15 juni wordt gehouden. Eerder maakte de organisatie van het ATP-toernooi al bekend dat de Australiër Alex de Minaur zijn titel komt verdedigen. Griekspoor won het toernooi in 2023.

Vorig jaar werd de Nederlander in de halve finales uitgeschakeld door De Minaur. "Het is een speciaal toernooi voor mij", laat Griekspoor via de organisator van het Libéma Open weten. "Twee jaar geleden beleefde ik een hele mooie week. Hopelijk kan ik dat dit jaar weer doen. Ik kijk er enorm naar uit."

De Minaur, de nummer 8 van de wereld, won de editie van 2024 door in de finale af te rekenen met de Amerikaan Sebastian Korda.