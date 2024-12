Oud-winnaar Roeblev neemt deel aan tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Russische tennisser Andrej Roeblev neemt in februari deel aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Roeblev won de editie van 2021 en is de nummer 8 van de wereld. Hij is de zesde top-10 speler die zijn deelname heeft aangekondigd. De 52e editie van het toernooi in Ahoy wordt gehouden van 1 tot en met 9 februari.

"Met zes top-10 spelers, waarvan er drie het ABN AMRO Open al eens gewonnen hebben, is de strijd om de titel volledig open. Andrej is voor mij zeker een van de grote kanshebbers", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht. "Hij kent het toernooi goed en zal ongetwijfeld graag in een vol Rotterdam Ahoy zijn succes van 2021 willen herhalen."

Het wordt de zevende keer dat Roeblev naar Rotterdam komt. Hij won de corona-editie zonder publiek door in de finale de Hongaar Marton Fucsovics te verslaan. Eerder werd al de komst van onder anderen de Italiaanse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner, de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev gemeld. Ook de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp komen naar Ahoy.