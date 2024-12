LEEUWARDEN (ANP) - Een 72-jarige man uit Leeuwarden is op heterdaad betrapt toen hij de bekabeling van meerdere beveiligingscamera's aan het doorzagen was, op de Voorstreek in de Friese stad. Hij had de zaag nog in zijn handen.

De melding van de vernieling kwam in de nacht van zondag op maandag net na middernacht binnen. De verdachte is meegenomen door de politie.