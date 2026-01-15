ECONOMIE
Oud-zwemkampioen Agnel staat terecht voor verkrachting

Sport
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 21:45
anp150126230 1
COLMAR (ANP) - De Franse tweevoudig olympisch zwemkampioen Yannick Agnel moet terechtstaan voor vermeende verkrachting en aanranding van de minderjarige dochter van zijn coach. Agnel won op de Olympische Spelen van 2012 in Londen twee keer goud: op de 200 meter vrije slag en op de estafette 4x100 meter vrije slag.
De aanklacht tegen de nu 33-jarige Agnel dateert al van 2021. Hij wordt ervan verdacht in 2016 een relatie te hebben gehad met de dochter van zijn coach, die toen 13 jaar oud was. Agnel heeft altijd volgehouden dat de relatie wederzijds en liefdevol was. Om die reden was hij ook in beroep gegaan tegen de beslissing om hem voor de rechter te brengen. Het gerechtshof in Colmar wees zijn beroep af en beval dat het proces moet doorgaan.
Agnel slaagde er op de Spelen van Rio in 2016 niet in zijn titels te prolongeren. Kort daarna nam hij afscheid van de zwemsport.
