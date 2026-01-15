ECONOMIE
IMF-topvrouw: staan klaar om Venezuela te steunen

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 22:12
anp150126232 1
KYIV (ANP/RTR) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat klaar om Venezuela financieel te steunen. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva gezegd in een interview met persbureau Reuters tijdens een bezoek aan Oekraïne. "Als er een mogelijkheid is om de mensen van Venezuela te steunen, dan kun je er zeker van zijn dat het IMF er is."
Volgens haar is het wel nodig dat grote aandeelhouders van het IMF het leiderschap van Venezuela erkennen en dat de Venezolaanse autoriteiten om hulp vragen. Georgieva zei dat er sinds 2019 vrijwel geen communicatie is geweest met de regering van de onlangs door de Verenigde Staten opgepakte president Nicolás Maduro.
Het IMF heeft Venezuela wel in de gaten gehouden en volgens Georgieva is er een "goed begrip" van de situatie. Ze zei zich verder zorgen te maken over de economische impact van het vertrek van ongeveer 8 miljoen Venezolanen uit het land in de afgelopen jaren. Ook zijn er zorgen over een steeds toenemende inflatie, aldus de IMF-topvrouw.
