Paniek op Anfield, opluchting in ziekenhuis: Noa Langs duimblessure ernstig maar loopbaan niet in gevaar

Noa Lang heeft zich voor het eerst laten horen na de gruwelijke vingerblessure die hij dinsdagavond op Anfield opliep in de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Galatasaray. Vanuit zijn ziekenhuisbed deelde de Oranje-international een selfie op Instagram, waarbij zijn rechterhand stevig is ingepakt en hij zichtbaar ontspannen poseert met verpleegkundigen aan zijn zijde. Bij de foto schreef hij dat de operatie aan zijn zwaar gehavende duim goed is verlopen en voegde hij laconiek de woorden “shit happens” toe.

De aanvaller van Galatasaray kwam hard in botsing met een reclamebord achter de goal en liep daarbij een diepe snijwonde aan zijn duim op, waardoor hij per brancard van het veld moest worden afgevoerd en met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de eerste berichten is de blessure wel ernstig, maar stabiel en is er geen direct gevaar voor zijn verdere loopbaan. Hoe lang Lang precies uit de roulatie zal zijn, is nog onduidelijk; Galatasaray en de medische staf van Oranje wachten de komende dagen af hoe de wond geneest voordat er een definitieve prognose wordt gegeven.