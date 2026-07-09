Peloton in de Tour op weg in zware Pyreneeënrit met Tourmalet

PAU (ANP) - Voor de klassementsrenners in de Tour de France staat in de zesde etappe de grote bergrit in de Pyreneeën op het programma. De rit kent na enkele kleinere obstakels onder meer de beklimming van de Tourmalet van de buitencategorie.

De etappe gaat van Pau naar Gavarnie-Gèdre over 186,2 kilometer en begint met beklimmingen van vierde en derde categorie. Dan volgt de Col d'Aspin van de eerste categorie, 12 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. Na een korte afdaling wacht de beruchte Tourmalet, 17,1 kilometer à 7,3 procent naar een hoogte van 2115 meter. Tot slot volgt de beklimming van de tweede categorie naar Gavarnie-Gèdre waar rond 17.30 uur de eerste renners worden verwacht.

De Noor Torstein Træen start in de gele leiderstrui. Hij heeft een voorsprong van bijna 8 minuten op klassementsfavorieten Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. De Fransman Alex Baudin leidt het bergklassement, de Deen Mads Pedersen rijdt in de groene puntentrui.