Peloton neemt verkeerde weg in Algarve, jury schrapt rituitslag

LAGOS (ANP) - De organisatie van de Ronde van de Algarve heeft alsnog de uitslag van de eerste etappe in zijn geheel geschrapt. Dat gebeurde na beraad over de bizarre finish in Lagos. De voorste groep van het peloton, met daarin de sprinters, nam na de laatste rotonde de verkeerde kant van de weg en reed het laatste rechte stuk naar de finish buiten het parcours.

Slechts een twintigtal renners koos wel de goede kant van de weg. De Italiaanse tijdritspecialist Filippo Ganna won. De verwarring was groot na afloop bij zowel de renners als de organisatie, die aanvankelijk wel met een officiële uitslag kwam, maar later met een korte verklaring op X de rituitslag ongeldig maakte.

"We volgen blindelings het wiel voor ons", liet Belgisch kampioen Arnaud De Lie weten via zijn ploeg Lotto. "We weten hoe deze finish eruitziet, we doen ook een verkenning, maar tegelijkertijd volgen we de motoren en het wiel voor ons blindelings. Daar hebben we vertrouwen in", liet De Lie weten via zijn ploeg Lotto.

De Ronde van de Algarve duurt nog tot en met zondag. Het is de eerste koers van dit jaar die tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard uit de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike rijdt. Ook de Sloveen Primoz Roglic doet mee en de Nederlandse ronderenners Wilco Kelderman en Thymen Arensman. De Belgische winnaar van vorig jaar, Remco Evenepoel, ontbreekt.