Pérez rijdt vrijwel zeker laatste race voor Red Bull in Abu Dhabi

Het ziet ernaar uit dat Sergio Pérez komend weekend in de laatste grand prix van het seizoen in Abu Dhabi ook zijn laatste race voor Red Bull rijdt. Alles wijst erop dat het team niet verder wil met de Mexicaanse teamgenoot van wereldkampioen Max Verstappen, die dit seizoen ondermaats presteerde.

"We zullen hem in Abu Dhabi nog steunen, maar zodra de finishvlag heeft gezwaaid, moet hij beslissen wat hij gaat doen. Ik denk dat hij oud en wijs genoeg is om zijn conclusies te trekken. Hij kent de situatie", zei teambaas Christian Horner zondag tegen Sky Sports na de race in Qatar, waarin Pérez weer tegenvallend presteerde en in de grand prix de finish niet haalde. Red Bull kan daardoor een nieuwe titel bij de constructeurs definitief vergeten.

Dat Red Bull Pérez een keuze geeft, is waarschijnlijk omdat hij nog een contract voor 2025 heeft. Topadviseur Helmut Marko van Red Bull liet zondag aan Viaplay weten dat er op de maandag na de slotrace in Abu Dhabi knopen worden doorgehakt in een vergadering waar ook de aandeelhouders aanwezig zullen zijn. De Oostenrijker heeft al laten doorschemeren dat wat hem betreft het tweede stoeltje van Red Bull volgend jaar voor Liam Lawson of Yuki Tsunoda is.

De Mexicaan is nog strijdbaar. "Ik ben het team en mezelf een solide prestatie verschuldigd. Het is een seizoen met ups en downs geweest en ik zal alles geven om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten", zegt Pérez in een vooruitblik van Red Bull Racing. Hij wist dit jaar geen enkele race te winnen en staat met 152 punten slechts achtste in het kampioenschap. Verstappen heeft er al 429.