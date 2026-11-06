Permane langer teambaas Racing Bulls in Formule 1

SÃO PAULO (ANP) - Alan Permane blijft langer teambaas van Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull in de Formule 1. De 59-jarige Brit heeft bijgetekend tot eind 2031, meldt de renstal in een persbericht.

Permane is al meer dan dertig jaar werkzaam in de Formule 1 en sinds 2025 teambaas bij Racing Bulls. Onder zijn leiding eindigde het team vorig jaar als zesde in het wereldkampioenschap van de constructeurs. Dit jaar strijden de 'Bulls' nog met de coureurs Arvid Lindblad en Liam Lawson om de vijfde plaats.

"Alan levert fantastisch werk. De vooruitgang die het team heeft geboekt, is een direct gevolg van zijn ervaring, toewijding en competitieve instelling", zegt Oliver Mintzlaff, de grote baas bij Red Bull. "Hij brengt helderheid, kalmte en een diepgaand inzicht in wat er nodig is om in de Formule 1 te presteren."

Racing Bulls heeft de bezetting voor 2027 nog niet bekendgemaakt. Permane liet eerder weten dat Lindblad en Lawson wel in beeld zijn, maar dat ook de Bulgaarse jongeling Nikola Tsolov meedingt naar een stoeltje.