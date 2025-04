Piastri dankbaar voor oppermachtige McLaren in Bahrein

SAKHIR (ANP) - Oscar Piastri bedankte zijn team McLaren voor de wagen waarmee hij overtuigend naar zijn tweede grandprixzege van dit seizoen reed. "Het is een ongelofelijk weekend. Het begon met de kwalificatie van gisteren en het was mooi om het in stijl af te sluiten", zei Piastri die McLaren de eerste zege in Bahrein bezorgde.

Voor McLaren was het al de derde overwinning, want Lando Norris won de openingsrace in Australië. "Oscar reed ongeveer een perfect weekend", zei teambaas Andrea Stella. "Hij stond er op bijna elk moment. Lando, die startte van positie 6, moest aan de bak en de straf van 5 seconden maakte zijn opdracht alleen maar zwaarder. Maar hij zette een goede prestatie neer en zorgde met de derde plaats dat we een dubbel podium te vieren hadden, wat belangrijk is voor beide kampioenschappen."

Norris was een stuk minder te spreken over zijn eigen optreden. "Het was rommelig", zei hij in het flashinterview. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet voor een 1-2 heb kunnen zorgen."