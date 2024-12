Pidcock mijdt de strijd met Van der Poel in het veldrijden

BRUSSEL (ANP) - De Britse wielrenner Tom Pidcock gaat deze winter niet de strijd aan met Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veldrijden. De wereldkampioen van 2022 meldt dat op zijn sociale media. "Zondag heb ik voor de eerste keer dit seizoen naar een veldrit gekeken en toen besefte ik dat ik nog officieel moest bevestigen dat ik dit jaar het veldrijden links laat liggen", schrijft hij.

Pidcock, die afgelopen zomer zijn olympische titel in het mountainbiken prolongeerde, maakte recent bekend dat hij van ploeg verandert. Hij verlaat na vier succesvolle jaren Ineos Grenadiers en rijdt vanaf januari bij Q36.5 Pro Cycling. "Er dienen zich heel wat veranderingen aan en ik wil er dan ook zeker van zijn dat ik voldoende tijd zal hebben om me aan te passen aan die nieuwe omgeving. Daarnaast wil ik ook snel mijn nieuwe ploegmaten leren kennen. Volgend jaar keer ik waarschijnlijk terug in het veld", aldus de 25-jarige Brit.

Van der Poel kondigde vorige week aan dat hij deze winter elf veldritten rijdt, inclusief het WK. Van Aert heeft zes crossen gepland en daar zit het WK niet bij.