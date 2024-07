Pidcock prolongeert OS-titel mountainbike tot onvrede Fransen

ÉLANCOURT (ANP) - Materiaalpech heeft Tom Pidcock er niet van weerhouden in Parijs zijn tweede olympische titel op rij te veroveren in het mountainbiken. De Brit verloor veel tijd met het wisselen van zijn voorwiel, reed weer naar voren en had in de slotronde een fel gevecht met de Fransman Victor Koretzky.

Dat leidde zelfs tot een botsing waarbij de Fransman maar net op de fiets bleef terwijl hij Pidcock zag wegrijden. Hij werd bij de finish begroet met veel boegeroep. De Zuid-Afrikaan Alan Atherly pakte achter het tweetal het brons.

De 24-jarige Pidcock was halverwege de wedstrijd op de heuvel Colline d'Élancourt door materiaalpech achterop geraakt, waarna hij zijn reputatie als waaghals met een knappe achtervolging waarmaakte. De Brit snelde vanaf de negende positie weer naar de kop van de wedstrijd.

In de voorlaatste ronde achterhaalde Pidcock, die twee weken geleden met corona de Tour de France had verlaten, de publiekslieveling Koretzky. Die kreeg een licht zetje, nadat beide renners iets naar binnen hadden gestuurd. Pidcock denderde door en pakte niet veel later de titel.