Pieterse laat op mountainbike concurrentie achter zich in Leogang

LEOGANG (ANP) - Puck Pieterse heeft in het Oostenrijkse Leogang de hoofdrace van een wereldbeker mountainbike gewonnen. De 23-jarige Nederlandse reed op een modderig parcours snel weg bij de concurrentie en kwam na zes ronden met ruime voorsprong over de finish. De Nieuw-Zeelandse Samara Maxwell en de Zwitserse Ramona Forchini completeerden het podium.

Wereldkampioene Pieterse wist vrijdag al de shortrace in haar voordeel te beslissen. Twee weken geleden was ze in het Tsjechische Nove Mesto ook al de beste in de korte wedstrijd, maar verhinderde een lekke band een goede klassering in de hoofdrace. Toen eindigde ze als dertiende.