Pieterse reed nooit eerder lek in mountainbikerace

PARIJS (ANP) - Puck Pieterse heeft naar eigen zeggen nooit eerder te maken gehad met een lekke band in een mountainbikerace. De Nederlandse reed uitgerekend tijdens de olympische race in Parijs lek en gaf daarmee haar comfortabele tweede positie prijs. Ze werd vierde.

"Ik ben niet blij natuurlijk", sprak Pieterse zo'n anderhalf uur na de finish. "Dit soort dingen gebeuren altijd op kampioenschappen. Er is altijd iemand die boven zichzelf uitstijgt en iemand die het voor zichzelf verpest."

Pieterse reed op ruime afstand van Pauline Ferrand-Prévot op de tweede plek en leek op weg Nederland de eerste medaille op de Spelen te bezorgen. In de vijfde ronde ging het echter mis.

Glijden

"Mijn hele achterband begon te glijden. Leuk, dat is dan je race. Toen ik in de pits kwam, werd ik net ingehaald en met het vervangen van een band verlies je zo'n 25 seconden. Dan ben je uit je ritme en het duurde wel een halve ronde voordat ik er weer in kwam. In de laatste ronde begon ik er weer een beetje in te geloven."

Het duurde lang voordat Pieterse haar verhaal kwam doen. Ze wilde eerst de teleurstelling een plek geven en ging later nog langs bij de organisatie omdat de nummer 2, de Amerikaanse Haley Batten, in overtreding was geweest. De organisatie besloot de uitslag niet te wijzigen.