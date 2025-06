Ploegleider De Jongh aast met Lidl-Trek op eerste gele trui

WATERLOO (ANP) - Lidl-Trek aast met sprinter Jonathan Milan op de eerste gele trui in de Tour de France zaterdag in Lille. De Amerikaanse ploeg heeft verder de Deen Mattias Skjelmose mee voor het algemeen klassement.

Lidl-Trek neemt geen Nederlandse renners mee naar de Tour. Milan en Skjelmose krijgen de hulp van de Belgen Jasper Stuyven, Edward Theuns en Thibau Nys, de Italiaan Simone Consonni, de Let Toms Skujins en de Amerikaan Quinn Simmons.

"Er is de mogelijkheid om het eerste geel te veroveren en Jonathan heeft daarvoor zijn sprinttrein mee: Jasper Stuyven, Edward Theuns en Simone Consonni", blikte ploegleider Steven de Jongh vooruit. "We hebben gezien hoe goed dit team samenwerkt. Quinn Simmons die naar de Tour komt met een mooie ritoverwinning in de Ronde van Zwitserland, wordt de motor van het team. Hij moet veel kilometers op kop rijden om een sprint mogelijk te maken, Toms Skujins doet daarna het positioneren."