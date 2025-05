Pluimers en Zijlaard met wielerploeg Tudor naar Giro d'Italia

BERN (ANP) - Rick Pluimers en Maikel Zijlaard behoren tot de selectie van de Zwitserse wielerploeg Tudor Pro Cycling voor de Giro d'Italia. Beide Nederlanders maken hun debuut in een grote ronde. De Giro begint vrijdag in Albanië.

De Zwitser Marc Hirschi ontbreekt in de selectie. "Maar zijn recente prestaties in de Ardennenklassiekers hebben laten zien dat hij op dit moment niet in vorm is om een gooi te doen naar de roze trui in de openingsweek", meldt de ploeg. Daardoor is de Australiër Michael Storer, ruim een week geleden nog winnaar van de Ronde van de Alpen, de enige kopman van de ploeg.

Zijlaard (25) won vorig jaar een korte proloog in de Ronde van Romandië, waarin hij vrijdag afstapte. Pluimers (24) werd dit jaar tweede achter Olav Kooij in een rit van de Tirreno-Adriatico.

De ploeg bestaat verder uit de Duitsers Marco Brenner, Alexander Krieger en Florian Stork, de Zwitser Yannis Voisard en de Amerikaan Larry Warbasse.