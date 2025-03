Pogacar bevestigt eerste deelname aan klassieker Parijs-Roubaix

HARELBEKE (ANP) - Tadej Pogacar doet voor het eerst mee aan de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Dat meldt zijn ploeg UAE Team Emirates.

De 26-jarige Sloveen heeft zich afgemeld voor de E3 Saxo Classic van vrijdag en zal zondag ook niet starten in Gent-Wevelgem. "Na intern overleg is besloten dat hij zijn programma aanpast en zich focust op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", aldus UAE Team Emirates. De Ronde van Vlaanderen is op 6 april en Parijs-Roubaix op 13 april.

Pogacar eindigde zaterdag in Milaan-Sanremo als derde, achter winnaar Mathieu van der Poel en de Italiaan Filippo Ganna.