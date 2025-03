Schaatser Huizinga verlengt contract bij Team Essent

HEERENVEEN (ANP) - Chris Huizinga schaatst ook de komende jaren voor Team Essent. Het contract van de 27-jarige drievoudig Nederlands kampioen is verlengd tot de zomer van 2028, meldt de ploeg van coach Jac Orie.

Huizinga won dit seizoen de Nederlandse titel op de 5 en 10 kilometer. Ook verzekerde hij zich in Thialf op de 5 kilometer van zijn eerste wereldbekerzege.

"Chris heeft de afgelopen periode ontzettend veel progressie geboekt en flinke happen van zijn persoonlijke records afgehaald", reageert Orie via Team Essent. "Daarnaast heeft hij aangetoond nationale en internationale wedstrijden te kunnen winnen. Voor komend seizoen moeten we er nog een schepje bovenop doen, zodat hij ook op de grote toernooien kan excelleren. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij uit kan groeien tot een van de allerbesten."