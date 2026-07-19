Nieuw onderzoek: dit is de échte reden waarom mensen een relatie willen

Waarom verlangen mensen eigenlijk naar een vaste relatie? Voor het geld, zekerheid of omdat de omgeving dat verwacht? Volgens nieuw onderzoek ligt het antwoord vooral op emotioneel vlak. Liefde, verbondenheid en samen mooie herinneringen maken blijken veel belangrijker dan praktische voordelen.

Voor het onderzoek van de University of Nicosia werden ruim 800 volwassenen ondervraagd. In de eerste fase vroegen de onderzoekers deelnemers om zelf op te schrijven waarom mensen een langdurige romantische relatie aangaan. Dat leverde maar liefst 104 verschillende antwoorden op. In een tweede onderzoek beoordeelden meer dan zeshonderd deelnemers hoe belangrijk zij deze redenen vonden.

De uitkomsten laten een duidelijk beeld zien. De belangrijkste drijfveren zijn romantische aantrekkingskracht, het vinden van ware liefde, samen mooie ervaringen beleven en emotionele steun krijgen. Praktische motieven, zoals financiële zekerheid, voldoen aan sociale verwachtingen of een ex jaloers maken, eindigden juist onderaan de lijst.

Volgens de onderzoekers zijn het vooral gevoelens die mensen richting een relatie sturen. Liefde, verbondenheid, gezelschap en emotionele steun vormden samen de sterkste motivatie. Ook het voorkomen van eenzaamheid en het delen van positieve ervaringen scoorden hoog.

Mannen en vrouwen staan er hetzelfde in

Opvallend is dat mannen en vrouwen hierin nauwelijks van elkaar verschillen. Hun redenen om een relatie aan te gaan blijken vrijwel hetzelfde. Leeftijd speelt wel een rol. Oudere deelnemers hechtten meer waarde aan gezelschap en het voorkomen van eenzaamheid, terwijl het stichten van een gezin voor hen juist minder belangrijk was dan voor jongere deelnemers.

De onderzoekers verdeelden alle antwoorden uiteindelijk in twee hoofdcategorieën: emotionele redenen en praktische redenen. De eerste groep – met liefde, gezelschap, emotionele steun, persoonlijke groei en seksuele intimiteit – bleek veruit het zwaarst te wegen. Instrumentele motieven, zoals financiële voordelen of sociale druk, speelden slechts een bescheiden rol.

Toch plaatsen de wetenschappers een kanttekening. Alle deelnemers kwamen uit Griekenland en Cyprus, waardoor de resultaten mogelijk niet een op een gelden voor andere landen en culturen. Bovendien is het mogelijk dat mensen minder snel toegeven dat praktische voordelen, zoals financiële zekerheid, voor hen ook een rol spelen.

De belangrijkste boodschap blijft echter overeind: wie op zoek is naar een langdurige relatie doet dat meestal niet uit berekening. Mensen verlangen vooral naar liefde, emotionele verbondenheid, een maatje om het leven mee te delen en iemand met wie ze mooie herinneringen kunnen maken.