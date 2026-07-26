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Axios: legerleider VS adviseerde te stoppen met aanvallen Hormuz

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 20:04
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WASHINGTON (ANP) - Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de Straat van Hormuz. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van twee ingewijden. Volgens Cooper heeft de effectiviteit van de bombardementen een grens bereikt.
Vrijdag gaf president Donald Trump het leger opdracht het vuur te staken en geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de Straat van Hormuz. Het besluit volgde op een overleg met topadviseurs en militaire functionarissen, die hem een ​​nieuw aanvalsplan voor die dag hadden voorgelegd, aldus Axios.
In de dagen voorafgaand aan de bespreking neigde Trump nog naar een hervatting van grootschalige gevechtsoperaties, zeiden de ingewijden.
Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, "omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt", aldus een legerwoordvoerder.
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