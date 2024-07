Krejcikova treedt in voetsporen van mentor Novotna

LONDEN (ANP) - De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova trad met haar zege op Wimbledon in de voetsporen van haar landgenote en voormalige coach Jana Novotna, die in 2017 op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleed.

"Voordat ze overleed, zei ze dat ik een grandslamtoernooi moest gaan winnen. Dat deed ik in 2021 op Roland Garros, maar ik had nooit durven dromen dezelfde trofee te winnen als Jana", zei de 28-jarige Krejcikova na de finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. Novotna won Wimbledon in 1998.

"Het is onwerkelijk wat er zojuist is gebeurd. De beste dag van mijn tenniscarrière en de beste dag van mijn leven", vervolgde Krejcikova. "Ik zei tegen mezelf dat ik dapper moest zijn. Het was zo'n moeilijke wedstrijd, een geweldige finale, een geweldig toernooi en ik ben superblij dat ik hier nu kan ​​genieten van dit moment."

Brutale vraag

Krejcikova kwam als tiener achter het woonadres van Novotna en besloot onaangekondigd bij haar langs te gaan om haar te vragen om hulp. Novotna was onder de indruk van de brutale vraag en de ambities van het talent en besloot als coach aan de slag te gaan.

Voor Paolini was de nederlaag pijnlijk. Vorige maand verloor ze de finale van Roland Garros. "Ik ben een beetje verdrietig, maar ik probeer te blijven lachen. Ik moet niet vergeten dat het vandaag nog steeds een goede dag is", zei ze. "Ik herinner me dat ik als kind Wimbledon zag juichen voor Roger Federer, dus om hier nu te zijn is waanzinnig. Het zijn twee prachtige weken geweest."