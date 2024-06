Pogacar had covid in voorbereiding op Tour

FLORENCE (ANP) - Tadej Pogacar verraste twee dagen voor de start van de Tour de France met de mededeling dat hij vorige week covid heeft gehad. "Ongeveer tien dagen geleden", vertelde de Sloveense topfavoriet van UAE Team Emirates tijdens een persconferentie in het Palazzo Vecchio van Florence.

Pogacar won eind mei de Giro en hoopt met winst in de aankomende Tour de France de 'dubbel' te realiseren. De Italiaan Marco Pantani was in 1998 de laatste wielrenner die daarin slaagde. "Covid is niet meer zo heftig, zeker als je het virus al eens gehad hebt. Dat gold voor mij al een of twee keer. Je lichaam went er blijkbaar aan. Het was nu als een verkoudheid. Ik heb maar één dag niets kunnen doen", aldus Pogacar.

Jonas Vingegaard, de Deen die de voorgaande twee jaar de Tour won, reageerde verrast. "Ik weet er niets van", zei de kopman van Visma - Lease a Bike, die net op tijd fit is na een zware val in april in de Ronde van Baskenland.

De Tour de France begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini.