Pogacar loopt tegen fysieke wetten aan in Milaan-Sanremo

SANREMO (ANP) - Veel had Tadej Pogacar in de finale van Milaan-Sanremo naar eigen zeggen niet verkeerd gedaan, vertelde de Sloveen in een flashinterview na afloop van de wielerklassieker. De Sloveen was er op de Poggio, de laatste klim voor de finish, niet in geslaagd Mathieu van der Poel achter te laten. Vijf kilometer verder won de Nederlander en werd Pogacar derde achter ook de Italiaan Filippo Ganna.

"We moeten de race nog analyseren, maar ik kan niet meteen iets vinden wat anders had gekund. Het is moeilijk voor mij om hier het verschil te maken. Je loopt tegen fysieke wetten aan, ik kan niet toveren", vertelde de drievoudig Tourwinnaar, die de afgelopen vier jaar steeds dichter bij het podium kwam met achtereenvolgens de twaalfde, de vijfde, de vierde en nu voor de tweede maal de derde plaats.

"Ik reed goed en heb volgens mij alles geprobeerd om de koers explosief te maken. Het was niet genoeg, er waren twee renners gewoonweg te goed. Het zou voor mij zwaarder mogen. Ik zou willen dat de Poggio een klim van vijf kilometer is met een stijgingspercentage van 10 procent. Maar dat is niet zo. Het was in ieder geval een mooie finale."