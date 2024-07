Pogacar met vijfde ritzege op weg naar dubbel Giro-Tour

COL DE LA COUILLOLE (ANP) - Tadej Pogacar heeft ook de twintigste en voorlaatste etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een bergrit met aankomst op de Col de la Couillole. De Sloveen van UAE Team Emirates boekte zijn vijfde ritzege door zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard in een sprint bergop te verslaan.

Vingegaard won wel 52 seconden op de Belg Remco Evenepoel, de nummer 3 van het klassement.

Met alleen nog een individuele tijdrit van Monaco naar Nice is Pogacar vrijwel zeker van de eindzege. Daarmee wordt hij de eerste renner sinds de Italiaan Marco Pantani in 1998 die in één jaar zowel de Giro d'Italia als de Tour wint.