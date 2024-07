Video: Kersverse Miss Kansas vertelt dat ze is misbruikt en dat de dader in de zaal zit

Toen verpleegkundige Alexis Smith het kroontje van ‘Miss Kansas’ op haar hoofd zette, nam ze ook het woord . “Mijn doel als kersverse Miss is om ongezonde relaties en misbruik de wereld uit te helpen”, zei ze in haar overwinningsspeech. “Sommigen onder jullie hebben mij zeer emotioneel gezien en dat komt omdat de man die mij misbruikt heeft ook in het publiek zit.”

Geen loze woorden van Smith die nog verder ging. “Maar dat stopt mij niet om hier te staan en Miss Kansas te zijn. Want zowel ik als de samenleving en de gemeenschap verdienen gezonde relaties.”

Smith kreeg een staande ovatie van het aanwezige publiek en wordt sindsdien geprezen voor haar moed. In een interview met KSN News zei ze dat het huiselijk geweld een grote invloed heeft gehad op haar en haar familie. “Iedere vrouw in mijn familie heeft te maken gehad met huiselijk geweld. Toen ik 14 was, had ik mijn eerste relatie. Het was geen gezonde en toch ben ik gebleven tot eind 2018. Het is iets waar ik vandaag nog steeds mee bezig ben.”

Toen ze tijdens de verkiezing wist dat de man, verantwoordelijk voor het leed van Smith, aanwezig zou zijn op haar speciale avond, stond haar hart even stil. “Iemand van wie ik nog aan het herstellen ben, probeerde mijn rust te verstoren”, schreef ze op Facebook. “Maar in plaats van te zwijgen besloot ik mijn visie voor een betere wereld te delen. Ik nam de macht terug. Niet alleen voor mezelf en mijn dromen maar voor iedereen die kijkt en luistert.”