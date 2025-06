Pogacar pakt eindzege Dauphiné, Martinez wint laatste etappe

PLATEAU DU MONT-CENIS (ANP) - Tadej Pogacar heeft het Critérium du Dauphiné aan zijn erelijst toegevoegd. De Sloveense wereldkampioen van UAE Team Emirates zag in de slotetappe zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen. De ritzege in Plateau du Mont-Cenis ging naar de Fransman Lenny Martinez van Bahrain Victorious voor Jonas Vingegaard uit Denemarken en Pogacar.

Voor de 21-jarige Martinez is het de derde zege van het seizoen. Hij won eerder een rit in Parijs-Nice en de Ronde van Romandië.

In het algemeen klassement behield Pogacar een voorsprong van 59 seconden op Vingegaard van Visma - Lease a Bike. De Duitser Florian Lipowitz werd derde.