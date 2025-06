Ook in Brussel grote Rode Lijn-mars tegen geweld in Gaza

BRUSSEL (ANP) - In Brussel zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het Israëlische geweld in Gaza. Volgens de politie nemen 75.000 mensen deel aan de Belgische Rode Lijn-mars. De organisatoren denken dat er 100.000 demonstranten zijn.

Net als bij de betoging in Den Haag zijn de demonstranten in Brussel allemaal in het rood gekleed om de politiek op te roepen een 'rode lijn' te trekken tegen het geweld in de Gazastrook. Ze willen dat de Belgische regering en de Europese Unie harder optreden tegen Israël.

De demonstranten lopen in een mars door Brussel. Voor de mars vertrok waren er optredens van onder meer Clouseau-zanger Koen Wauters, rapper Zwangere Guy en zanger Tamino.

Omroep VRT schrijft dat het een van de grootste betogingen in Brussel is sinds de klimaatmars in 2019, die 70.000 deelnemers telde.