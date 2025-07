Pogacar raakt belangrijke helper Almeida kwijt in Tour

CHÂTEAUROUX (ANP) - Tadej Pogacar is in zijn jacht op zijn vierde eindzege in de Tour de France een belangrijke helper kwijt. João Almeida is zondag in de negende etappe afgestapt. De Portugese renner van UAE Team Emirates ondervond nog te veel last van de gevolgen van een valpartij in de zevende etappe en raakte al snel achterop.

Almeida keerde nog een keer terug in de groep maar verdween niet veel later alsnog in de ploegleiderswagen.

De 26-jarige Almeida won dit jaar de Ronde van Baskenland, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland en gold als de belangrijkste helper van geletruidrager Pogacar in het hooggebergte.