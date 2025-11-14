Indonesië: 20.000 militairen paraat voor VN-vredesmissie Gaza

JAKARTA (ANP/DPA) - Indonesië houdt 20.000 militairen vrij voor een mogelijke VN-vredesmissie in de Gazastrook. Dat kondigt de minister van Defensie van Indonesië, Sjafrie Sjamsoeddin, aan. De militairen zullen onder anderen oorlogsslachtoffers helpen en de infrastructuur herstellen die nodig is om het leven in Gaza weer op gang te brengen.

President Prabowo Subianto zei tijdens de VN-top in september al bereid te zijn de militairen te sturen, om toe te zien op de naleving van een vredesverdrag. "Wij geloven in de Verenigde Naties en zullen dienstbaar zijn waar vrede vraagt om bescherming - niet alleen in woord, maar ook door aanwezig te zijn", aldus Subianto destijds in New York. Hij zei toen ook dat die bereidheid verder strekt dan slechts Gaza. Ook in Oekraïne, Soedan of Libië zei hij indien nodig te willen bijstaan.

Onduidelijk is wanneer de militairen worden ingezet. Zodra de VN hun eisen verduidelijken, zal Prabowo een definitief besluit over de inzet nemen.