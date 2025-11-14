ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Indonesië: 20.000 militairen paraat voor VN-vredesmissie Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 13:42
anp141125165 1
JAKARTA (ANP/DPA) - Indonesië houdt 20.000 militairen vrij voor een mogelijke VN-vredesmissie in de Gazastrook. Dat kondigt de minister van Defensie van Indonesië, Sjafrie Sjamsoeddin, aan. De militairen zullen onder anderen oorlogsslachtoffers helpen en de infrastructuur herstellen die nodig is om het leven in Gaza weer op gang te brengen.
President Prabowo Subianto zei tijdens de VN-top in september al bereid te zijn de militairen te sturen, om toe te zien op de naleving van een vredesverdrag. "Wij geloven in de Verenigde Naties en zullen dienstbaar zijn waar vrede vraagt om bescherming - niet alleen in woord, maar ook door aanwezig te zijn", aldus Subianto destijds in New York. Hij zei toen ook dat die bereidheid verder strekt dan slechts Gaza. Ook in Oekraïne, Soedan of Libië zei hij indien nodig te willen bijstaan.
Onduidelijk is wanneer de militairen worden ingezet. Zodra de VN hun eisen verduidelijken, zal Prabowo een definitief besluit over de inzet nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Loading