Racing Bulls in 2025 officiële naam zusterteam Red Bull in F1

BOEDAPEST (ANP) - Racing Bulls wordt in 2025 de officiële naam van het zusterteam van Red Bull in de Formule 1. Dat blijkt uit de deelnemerslijst die de internationale autosportfederatie FIA heeft gepubliceerd. Vorig seizoen heette het team nog wat gekunsteld RB, waarbij onduidelijk was waar die letters voor stonden. Visa Cash App is in 2025 wel weer de naamgevende sponsor.

Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda begonnen dit jaar als de coureurs van het tweede team van Red Bull, waar Max Verstappen en Sergio Pérez het rijdersduo vormden. Liam Lawson verving de tegenvallend presterende Ricciardo na de Grote Prijs van Singapore in september.

Tsunoda en Lawson maken allebei kans op een zitje bij Red Bull volgend jaar, omdat het erop lijkt dat de Mexicaan Pérez na een teleurstellend jaar moet wijken. Op de deelnemerslijst van 2025 die de FIA vrijgaf staat echter nog altijd Pérez vermeld als tweede coureur naast wereldkampioen Verstappen. Tsunoda staat ingevuld bij Racing Bulls, terwijl bij het tweede stoeltje van dat team nog geen naam staat.