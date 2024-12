Amerikanen in de ban van onbekende drones en eisen maatregelen

Steeds meer Amerikanen zien ze vliegen: onbekende onbemande vliegtuigjes of drones in het oosten van het land, onder meer in het luchtruim bij de hoofdstad Washington. De gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey zegt verontrust te zijn en heeft de regering gevraagd om extra middelen tegen de "drone-activiteiten".

De vorige gouverneur van Maryland postte een filmpje op X en beweert zelf "wat leek op tientallen grote drones" boven zijn woonplaats te hebben gezien. Hij verwijt de regering nauwelijks wat te doen. "Het publiek maakt zich steeds meer zorgen en raakt steeds meer gefrustreerd door het volledige gebrek aan transparantie en de afwijzende houding van de overheid." Onlangs sprak een politicus uit New Jersey zelfs over droneaanvallen vanaf een Iraans "moederschip".

De autoriteiten spraken dergelijke beweringen tegen. Er zou geen bedreiging zijn. Wat er werkelijk aan de hand is, blijft onduidelijk. Dat heeft tot een uitbarsting van samenzweringstheorieën geleid, klaagt onder anderen de gouverneur van New Jersey.

De ophef doet denken aan de golf van ufo-meldingen in de Verenigde Staten op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.