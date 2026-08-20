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Record aan prijzengeld voor tennissers op US Open

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 17:49
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NEW YORK (ANP/DPA) - Het prijzengeld voor de tennissers en tennissters op de US Open is verhoogd naar een nieuw recordbedrag. De winnaars in het enkelspel ontvangen 5,5 miljoen dollar (ongeveer 4,71 miljoen euro), meldt de organisatie van het Amerikaanse grandslamtoernooi in New York.
In totaal wordt 108 miljoen dollar aan prijzengeld uitgekeerd. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2025 ontvingen de winnaars, Aryna Sabalenka uit Belarus en Carlos Alcaraz uit Spanje, elk 5 miljoen dollar voor hun toernooizege op de US Open.
Deelname aan het hoofdtoernooi in het enkelspel levert nu 140.000 dollar op. Ook dat is een record. Een kwartfinalist ontvangt 780.000 dollar, een halvefinalist 1,45 miljoen en de verliezer van de finale 2,8 miljoen.
De US Open begint op 30 augustus.
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