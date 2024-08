Red Bull werkt aan "makkelijker bestuurbare" auto voor Pérez

ZANDVOORT (ANP) - Red Bull heeft er nog steeds vertrouwen in dat Sergio Pérez zijn vorm dit seizoen terugvindt. Het is vooral belangrijk voor de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen dat zijn auto "makkelijker bestuurbaar" wordt. Dat zegt topadviseur Helmut Marko van de Oostenrijkse renstal op ESPN.

Pérez verlengde in juni zijn contract bij Red Bull, maar sindsdien presteert hij ondermaats. Hij kwam de afgelopen acht races niet in de buurt van het podium. Er was zelfs even sprake van dat Red Bull Pérez nog gedurende het seizoen zou vervangen, maar Red Bull heeft al te kennen gegeven dat dat niet zal gebeuren.

"Het valt niet mee om teamgenoot van Max te zijn. Hoe moeilijker een auto te besturen is, hoe duidelijker het verschil met Max wordt, omdat hij zo'n voortreffelijke coureur is", zegt Marko. "We moeten proberen de auto wat makkelijker bestuurbaar te maken voor 'Checo', meer balans te geven. Hij heeft in het verleden vaak genoeg bewezen een goede coureur te zijn."

Max Verstappen domineerde de afgelopen twee seizoenen in de Formule 1, maar dit seizoen is er serieuze concurrentie. De Nederlander leidt nog wel riant in het individuele kampioenschap, maar bij de constructeurs nadert McLaren. Red Bull heeft ook om die reden de punten van Pérez hard nodig.