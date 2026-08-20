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Verstappen: ik was dichter bij stoppen dan veranderen van team

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 13:37
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ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. Dat zei de viervoudig wereldkampioen donderdag in een drukbezochte persconferentie op het circuit van Zandvoort. Ongeveer honderd journalisten waren aanwezig in de ontvangstruimte van Red Bull, waar de Limburger zijn contractverlenging toelichtte.
"Ik heb me altijd goed gevoeld bij Red Bull en als je je ergens goed voelt, is er wat mij betreft geen reden om te veranderen", zei Verstappen, die in de afgelopen maanden herhaaldelijk in verband werd gebracht met teams als Mercedes en McLaren. "Het klopt wel dat ik na de eerste races even niet meer wist of ik wel door wilde gaan in deze sport, maar inmiddels zijn we een stuk verder. Ik heb openhartige gesprekken gehad met de Formule 1 en de autosportfederatie FIA en geleidelijk aan komen er verbeteringen in de motoren. Ik ben bereid de huidige situatie te accepteren."
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