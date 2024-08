Richardson vindt Lavreysen nu al de grootste aller tijden

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Volgens Matthew Richardson is Harrie Lavreysen nu al de 'GOAT' van het baanwielrennen. De Australiër eindigde zowel op de sprint als de keirin als tweede achter de Nederlander, die de Spelen van Parijs verliet met drie gouden medailles.

"Hij is de beste aller tijden wellicht", zei de 25-jarige Richardson, al enkele jaren de grootste uitdager. "Harrie heeft al dertien wereldtitels op zak. Hij wint gewoon alles. Ik heb hem een keer een titel afgesnoept in de Champions League. Om zo dicht in de buurt te zitten van iemand die zo goed is, is wonderbaarlijk."

Richardson, die de term GOAT (greatest of all time) gebruikte voor de twee jaar oudere Nederlander, keek een paar jaar geleden nog bewonderend naar zijn grootste concurrent. "Ik zag van dichtbij hoe snel hij was en hoe groot het gat was. Het is geweldig dat ik nu in zijn buurt kan komen."

Lavreysen (27) heeft nu vijf gouden olympische medailles.