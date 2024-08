'Zo dik in top 10' medaillespiegel is boven verwachting NOC*NSF

André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, prijst de sporters, hun veerkracht na de succesvolste Olympische Spelen ooit voor Nederland en de beleving door het publiek. TeamNL eindigt in Parijs met een recordaantal van vijftien gouden medailles als zesde in het medailleklassement, hoger dan ooit. "Ik kan zeggen dat we het geweldig hebben gedaan. Een plek zo dik in de top 10 met meer goud dan ooit is echt aan de bovenkant van onze verwachtingen", zei Cats in een terugblik tegen het ANP.

Nederland pakte met de roeiers van de mannendubbelvier pas op de vijfde dag van de Olympische Spelen de eerste medaille, later dan tijdens veel andere Spelen. "We wisten dat we een slow start zouden hebben en in het toernooi moesten groeien, maar met name het missen van zilver door mountainbikester Puck Pieterse (in het openingsweekend) hadden we niet ingecalculeerd. Dat was sneu en ontzettend verdrietig voor haar. Maar daarna hebben we grote veerkracht laten zien en hebben we ons geweldig gepresenteerd."

Daar leverden volgens Cats ook de massaal aanwezige Oranjefans een belangrijke bijdrage aan. "Bij onder meer het hockey, atletiek en waterpolo zat er vaak vooral oranje op de tribune. In Londen in 2012 was dat ook wel zo, maar zeker niet met de intensiteit waarmee we dat nu beleefd hebben. We hebben nu het viervoudige aan tickets verkocht vergeleken met toen. We weten dat het ongelooflijk gevolgd is in de stadions, maar ook in Nederland."

Beleving

Ook tijdens het toernooi, dat zondag na ruim twee weken eindigt, besloten sportfans nog naar Parijs af te reizen. "We weten dat succes aansteekt. En ik heb van niemand teleurgestelde berichten ontvangen. Zeker wat betreft de stadions waren deze Spelen echt legendarisch. Het Franse publiek heeft het toernooi gedragen", zei de directeur over de altijd fanatieke en zingende thuisfans.

Cats vindt het "geweldig" dat hij die beleving ook bij het Nederlandse publiek zag. "Dat er nu anders dan in Tokio publiek en vrienden aanwezig waren, geeft voor de sporters zoveel extra waarde aan een medaille. En inspireren is ook echt iets wat we met topsport graag bewerkstelligen. Dat is wat me bijblijft aan deze Spelen: hoe ongelooflijk inspirerend topsport kan zijn als je meedoet in de kopgroep. Alle ingrediënten die sport mooi maken, waren hier aanwezig."