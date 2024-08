Extinction Rebellion blokkeert weer doorgang cruiseschip IJmuiden

IJMUIDEN (ANP) - Voor de tweede keer dit weekend blokkeren demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion de sluizen bij IJmuiden. Ze hebben het cruiseschip Seven Seas Mariner opgewacht en houden de doorgang voor dit schip tegen, meldt de actiegroep.

Het havenbedrijf van Amsterdam bevestigt dat er een actie gaande is. Of er wordt ingegrepen is niet bekend. Er zijn wel enkele agenten en er vaart een politieboot rond het sluizencomplex. Een woordvoerder van de gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, was niet bereikbaar voor een reactie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blokkeerde Extinction Rebellion ook al een cruiseschip. De actiegroep zegt met zijn actie te betogen "tegen de destructieve impact op het klimaat van de cruisevaart".