Rigters en Saddik slaags bij staredown voor gevecht

Sport
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 15:03

SCHIPHOL (ANP) - De kickboksers Levi Rigters en Jamal Ben Saddik zijn in een hotel bij Schiphol slaags geraakt bij een staredown een dag voor hun gevecht in Ahoy. Ze kwamen met elkaar in aanraking bij het officiële weegmoment voor Glory 103, waarna er een handgemeen ontstond. Beveiligers moesten Rigters en Ben Saddik weghalen.
Voor de 30-jarige Rigters wordt het zijn eerste gevecht sinds hij in december in de strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht van Rico Verhoeven verloor. De 34-jarige Belg Ben Saddik verloor twee keer van Verhoeven in een gevecht om de wereldtitel.
