DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft van Amsterdam "aandacht gevraagd" voor de mogelijke gevolgen van het samenvallen van de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv met de herdenking van de Kristallnacht. Dat schrijft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer over het geweld in de hoofdstad tegen fans van de Israëlische club na afloop van het duel.