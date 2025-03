Ritsma zoekt nog naar ideale opstelling ploegachtervolging

HEERENVEEN (ANP) - Bondscoach Rintje Ritsma wacht een lastige afweging wie bij de WK in Hamar na Chris Huizinga en Beau Snellink als derde schaatser de ploegachtervolging moet rijden. Het team pakte bij de laatste wereldbeker in Heerenveen met Jorrit Bergsma als derde rijder voor het eerst dit seizoen een podiumplaats. "Het is lastig om een combinatie te verzinnen waarmee we voor goud kunnen gaan", zei de bondscoach.

Huizinga en Snellink reden eerder dit seizoen in Nagano met Joep Wennemars en in Milwaukee met Bart Hoolwerf. In die twee wedstrijden eindigde het Nederlandse trio respectievelijk als vijfde en vierde. "Ik wilde Bart vandaag sparen, want zijn massastart is te belangrijk", zei Ritsma enkele uren voor de massastart, waar Hoolwerf nog streed om de eindzege in het klassement.

Dus keerde Bergsma na ruim zes jaar terug in de achtervolgingsploeg. "Jorrit is al langer bij het proces betrokken, omdat we met een schuin oog kijken naar wie er in potentie kans hebben om straks op de Olympische Spelen te rijden. Die schaatsers moeten af en toe rijden", zei Ritsma.

Roest

Wie er op de WK afstanden in actie komt naast Huizinga en Snellink, daarover moet Ritsma nog beslissen. "Ik heb een paar dagen om erover na te denken." De bondscoach beaamde een eerdere uitspraak van AH Zaanlander-coach Jillert Anema dat de ploeg in de samenstelling met Bergsma geen goud kan pakken. "Dan kun je hooguit het podium halen, wat we nu ook doen." Een gouden samenstelling heeft Ritsma niet meteen voorhanden, maar hij kijkt ook al vooruit.

Met het olympisch kwalificatietoernooi pas eind december weet de bondscoach niet op welke schaatsers hij bij de Spelen in Milaan kan rekenen. Hoolwerf, die de troef is voor de massastart, is volgens Ritsma een van de eerste schaatsers die zeker is voor de Spelen. "Met de mensen die straks daar zijn moet je een team bouwen, maar het traject ervoor is ook belangrijk. Dus is iedereen het erover eens dat de groep waarmee we nu rijden te klein is en groter moet. "

Ritsma heeft daarnaast te maken met de afwezigheid van Patrick Roest. Roest liet aan het begin van het seizoen weten na een jaar afwezigheid weer beschikbaar te zijn voor de achtervolgingsploeg, maar miste vrijwel het hele seizoen door blessures. Roest in topvorm lijkt een logische keuze, maar hij is over anderhalve week bij de WK in Noorwegen zeker niet bij.