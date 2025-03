Schoof: Nederlandse militairen bespreken snel garanties Oekraïne

LONDEN (ANP) - Nederlandse militaire planners sluiten snel aan bij de groep die uitzoekt welke veiligheidsgaranties nodig zijn in Oekraïne. Dat gebeurt in de komende dagen, of uiterlijk weken, want "er is enorme druk", zei premier Dick Schoof zondag na afloop van de Oekraïnetop in Londen. Zijn Britse ambtgenoot Keir Starmer sprak van de vorming van een "coalitie van bereidwilligen".

"Er zijn afspraken gemaakt", zei Schoof. "Bijvoorbeeld dat de militaire planners bij elkaar gaan komen om te kijken wat de veiligheidsgaranties zouden zijn. We hebben ook tegen elkaar gezegd dat het goed is dat de UK en Frankrijk dit gezamenlijk oppakken. En andere landen die daarbij kunnen aansluiten dat ze dat zo snel mogelijk doen." Een van die landen is Nederland. "We praten over dagen en weken, want er zit echt veel druk op."

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat Europa meer voor zichzelf moet zorgen als het om veiligheid gaat, omdat de Amerikaanse krijgsmacht zich op andere zaken moet kunnen richten en omdat het te veel geld kost. Hij verwacht om diezelfde reden dat Europa Oekraïne de veiligheidsgaranties biedt waar dat land om vraagt. Vooralsnog lijkt hij niet bereid om daar nog bij te helpen.

Plan

De Europese leiders hopen nu toch een plan te bedenken waarmee de VS akkoord kunnen gaan, inclusief toezeggingen van de VS dat ze bijspringen "als het toch een keer helemaal uit de hand loopt", aldus Schoof. "Dat is essentieel, want zonder Amerika wordt het anders echt helemaal niks." Dat plan wordt door de planners onder Britse en Franse leiding voorbereid. Die werkzaamheden zijn volgens Schoof "op dreef".

Schoof zei dat Nederland op deze top niets heeft toegezegd. Dat geldt ook voor de mogelijke inzet van Nederlandse militairen om Oekraïne veiligheidsgaranties te verlenen. "Eerst de militaire planners, die kijken wat er nodig is in de lucht, op zee en op de grond. En vervolgens is de vraag welk land welke bijdrage kan leveren. Het is veel te vroeg om daar nu een discussie over te hebben of Nederland die bereidheid al dan niet heeft."